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Варламов — о моментах Панарина и Зибанеджада: это были два ключевых сейва в матче

Варламов — о моментах Панарина и Зибанеджада: это были два ключевых сейва в матче
Хоккей / НХЛ 0
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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:0) прокомментировал сейв после броска в упор соотечественника Артемия Панарина, вышедшего с ним «один в ноль», а также спасение в эпизоде с броском Мики Зибанеджада.

«Мы набираем очки — это все, что имеет значение на данный момент. Я очень рад, что мы выиграли сегодня. Большая победа для нас. Когда вы сталкиваетесь с бросками от сильнейших игроков лиги и делаете сейв, это даёт определенный заряд. Ты хочешь сделать это спасение. Думаю, это были два ключевых сейва в матче.

Мы играем по той же защитной системе. Мы ничего не меняем несмотря ни на что. Мы следуем игровому плану и верим в систему. А тренерский штаб отлично готовит нас к матчам, так что остаётся только выходить и играть», — цитирует Варламова пресс-служба НХЛ.

При счёте 0:0 Семён Варламов намертво поймал шайбу после выхода Панарина «один в ноль»
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