Аткинсон — о Лайне: если не выкладываешься на 100%, Торторелла тебя посадит на лавку

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:2) прокомментировал решение главного тренера команды Джона Тортореллы снять с матча его партнёра по звену Патрика Лайне.
«Тортс ожидает, что каждый игрок будет работать изо всех сил. Не имеет значения, что это за игрок, и я думаю, что все в команде это прекрасно знают. Если не выкладываешься на 100%, Торторелла тебя посадит на лавку. Это не секрет. Это касается каждого игрока «Коламбуса». Я много раз оказывался на этом месте. Ему просто нужны ребята, которые будут пахать на льду.
Лайне будет первым, кто всё поймёт и признает. Ему просто нужно стать лучше. Так что ждите от него хорошей игры. Ждите, что в следующем матче он хорошо себя проявит», — сказал Аткинсон.
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