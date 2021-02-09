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Аткинсон — о Лайне: если не выкладываешься на 100%, Торторелла тебя посадит на лавку

Аткинсон — о Лайне: если не выкладываешься на 100%, Торторелла тебя посадит на лавку
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:2) прокомментировал решение главного тренера команды Джона Тортореллы снять с матча его партнёра по звену Патрика Лайне.

«Тортс ожидает, что каждый игрок будет работать изо всех сил. Не имеет значения, что это за игрок, и я думаю, что все в команде это прекрасно знают. Если не выкладываешься на 100%, Торторелла тебя посадит на лавку. Это не секрет. Это касается каждого игрока «Коламбуса». Я много раз оказывался на этом месте. Ему просто нужны ребята, которые будут пахать на льду.

Лайне будет первым, кто всё поймёт и признает. Ему просто нужно стать лучше. Так что ждите от него хорошей игры. Ждите, что в следующем матче он хорошо себя проявит», — сказал Аткинсон.

Торторелла не выпускал на лёд Лайне последние 26 минут матча с «Каролиной»
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