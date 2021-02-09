Куинн: «Рейнджерс» были медленными и позволили «Айлендерс» придерживаться своей системы

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:2).
«Рейнджерс» были медленными в нападении и позволили «Айлендерс» придерживаться своей системы, в которой они прекрасно себя чувствуют. Прежде чем они забили первый гол, при счёте 0:0 в третьем периоде у нас были прекрасные моменты, которые нам не удалось реализовать», — цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кейси Сизикас и Мэтт Мартин. Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 30 сейвов, оформив третий шат-аут в нынешнем сезоне и 30-й за карьеру в лиге. 32-летний вратарь стал пятым российским голкипером в истории НХЛ, отыгравшим 30 матчей на ноль.
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