Варламов повторил клубный рекорд «Айлендерс», установленный в сезоне-1998/1999

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кейси Сизикас и Мэтт Мартин. Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 30 сейвов, оформив третий шат-аут в нынешнем сезоне. Семён стал вторым вратарём в истории «Айлендерс», которому удалось трижды сыграть на ноль менее чем за 10 матчей со старта регулярки. В сезоне-1998/1999 аналогичное достижение покорилось шведу Томми Сало.

Один из ключевых сейвов 32-летний Варламов сделал в начале третьего периода, когда форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин выкатился «один в ноль» с вратарём, но Семён намертво поймал шайбу после броска соотечественника.