Калинин — об оппозиции: всё ведь очень просто. Законы нарушены — человек несёт наказание

Трёхкратный чемпион мира Дмитрий Калинин рассказал, как относится к происходящему в России в последнее время.
«Я спокойно воспринимаю всё происходящее. Каждый должен заниматься своим делом, безусловно. Но и у каждого есть право на своё мнение. Однако суждения других людей насчёт спортсменов, которые интересуются политикой, также не должны переходить границы. Что касается оппозиции, у меня есть своё мнение: существуют законы, которые нужно соблюдать. Они были нарушены, значит, человек несёт соответствующее наказание. Не знаю, что ещё сказать. Всё ведь очень просто», — цитирует Калинина Sport24.
Дмитрий Калинин — трёхкратный чемпион мира (2008, 2009, 2012) в составе сборной России. Заслуженный мастер спорта России (2002). Обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева» и в составе СКА в сезоне-2014/2015.
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