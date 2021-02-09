Самсонов: было несколько очень неприятных дней. Было тяжело дышать и ходить

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов прокомментировал возвращение в строй после перенесённого коронавируса.
«Скорость моего восстановления зависит только от меня. Надеюсь, что завтра на тренировке мне будет легче и ещё легче послезавтра. Надеюсь, буду прогрессировать с каждым днём. Я настроен позитивно. Было несколько очень неприятных дней. Было тяжело дышать и ходить. Чувствовал себя больным в течение нескольких дней, но сейчас мне лучше, я уже близок к комфортному состоянию», — цитирует Самсонова пресс-служба НХЛ.
Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов 21 января были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса. Овечкин и Орлов уже вернулись в основной состав.
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