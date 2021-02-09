Вайсфельд — о шансах «Спартака» и «Витязя» на плей-офф: неизвестно, кому будет легче
Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о шансах «Спартака» и «Витязя» в борьбе за вакантное место в плей-офф КХЛ.
«Если смотреть на календарь, то ещё неизвестно, кому будет легче. У «Спартака» меньше матчей с лидерами, но я уверен, что «Сибирь» будет пластаться и не отдаст победу просто так. Было бы здорово, чтобы судьба этой путёвки в плей-офф решилась в их последнем очном матче.
Плюсы «Витязя» в атаке, но оборона и вратари играют нестабильно. Вратари могут вытащить матч в одиночку или проиграть. В «Спартаке» же комплекс проблем, начиная от комплектования, у клуба не самый маленький бюджет, но соотношение «цена — качество» не на самом высоком уровне», — цитирует Вайсфельда пресс-служба КХЛ.
Вайсфельд: первое звено «Салавата» одно из лучших, сравниться с ним может только «Динамо»
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