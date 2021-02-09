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Питри: я многому научился у Маркова, мне нравилось то, что он делает с шайбой

Питри: я многому научился у Маркова, мне нравилось то, что он делает с шайбой
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Монреаль Канадиенс» Джефф Питри, признанный третьей звездой прошедшей недели регулярного чемпионата НХЛ, высоко оценил опыт выступлений вместе с бывшим хоккеистом «канадцев» Андреем Марковым.

«Мне очень нравилось играть с Андреем и смотреть, что он может делать с шайбой. Он отдавал передачи не глядя, его глаза не смотрели на партнёра. Он делал незначительные движения, но освобождал себе пространство для броска. Это был один из тех парней, за которыми я пристально следил с тех пор, как приехал в «Монреаль». Я многому научился у Маркова», — передаёт слова Питри Postmedia News.

В нынешнем сезоне американский защитник принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил шесть шайб и сделал восемь результативных передач.

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