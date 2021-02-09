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Курри: кроме Овечкина, не вижу людей, кто способен побить рекорд Гретцки

Курри: кроме Овечкина, не вижу людей, кто способен побить рекорд Гретцки
Хоккей / НХЛ 0
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Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Роль Овечкина в успехах «Вашингтона» и всей современной истории клуба трудно переоценить. Он уже долгие годы показывает феноменальную результативность и не снижает планку. Я не знаю, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки. Для этого ему предстоит ещё долгий и трудный путь. Но сейчас, кроме него, я не вижу людей, кто способен на это в ближайшем будущем», — приводят слова Курри «Известия».

Овечкин (711 голов) занимает седьмую строчку в списке снайперов за всю историю НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).

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