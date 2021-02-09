Хартли: у рижского «Динамо» очень гордые и трудолюбивые хоккеисты. Они здорово сражаются

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от встречи с рижским «Динамо», которая состоится сегодня, 9 февраля.

«Если вспомнить начало сезона, на «Динамо» повлиял коронавирус. Не знаю, сколько раз они уходили на карантин. Их расписание постоянно менялось, команду преследовали травмы — посмотрите на ситуацию с вратарями, сколько их сменилось. При таком раскладе трудно войти ритм. Посмотрите на наш состав: несмотря на травмы, мы не делали серьёзных изменений в звеньях, поскольку всегда хочется найти стабильность. И тем не менее нападение у «Динамо» очень мастеровитое, скоростное.

Утром я сказал ребятам — да, соперник проигрывал в последних пяти матчах, но все эти поражения — в одну шайбу, два в овертайме. «Динамо» здорово сражается в последних матчах, я знаю их, они очень гордые и трудолюбивые хоккеисты.

По поводу травм: всё, что нам нужно сейчас, — это время и лечение. Больше мы ничего не можем сделать. Я давно уже понял: ты должен выигрывать с теми игроками, которые выходят на лёд. Это наша цель. Мы просто должны показывать наш авангардовский хоккей. Сегодня в составе будет Комаров, в остальном у нас достаточно игроков. Да, лазарет полон, но мы надеемся, что все вернутся ближе к плей-офф», — приводит слова Хартли официальная страница «ястребов» в YouTube.