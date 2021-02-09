Хартли: у рижского «Динамо» очень гордые и трудолюбивые хоккеисты. Они здорово сражаются

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от встречи с рижским «Динамо», которая состоится сегодня, 9 февраля.
«Если вспомнить начало сезона, на «Динамо» повлиял коронавирус. Не знаю, сколько раз они уходили на карантин. Их расписание постоянно менялось, команду преследовали травмы — посмотрите на ситуацию с вратарями, сколько их сменилось. При таком раскладе трудно войти ритм. Посмотрите на наш состав: несмотря на травмы, мы не делали серьёзных изменений в звеньях, поскольку всегда хочется найти стабильность. И тем не менее нападение у «Динамо» очень мастеровитое, скоростное.
Утром я сказал ребятам — да, соперник проигрывал в последних пяти матчах, но все эти поражения — в одну шайбу, два в овертайме. «Динамо» здорово сражается в последних матчах, я знаю их, они очень гордые и трудолюбивые хоккеисты.
По поводу травм: всё, что нам нужно сейчас, — это время и лечение. Больше мы ничего не можем сделать. Я давно уже понял: ты должен выигрывать с теми игроками, которые выходят на лёд. Это наша цель. Мы просто должны показывать наш авангардовский хоккей. Сегодня в составе будет Комаров, в остальном у нас достаточно игроков. Да, лазарет полон, но мы надеемся, что все вернутся ближе к плей-офф», — приводит слова Хартли официальная страница «ястребов» в YouTube.
- 9 февраля 2021
-
18:39
-
18:04
-
17:43
-
17:02
-
16:54
-
16:07
-
15:52
-
15:30
-
15:00
-
14:33
-
14:08
-
13:54
-
13:30
-
13:04
-
12:45
-
12:04
-
11:37
-
11:15
-
10:41
-
10:10
-
09:55
-
09:32
-
09:11
-
08:50
-
08:42
-
07:59
-
07:25
-
07:09
-
07:01
-
06:57
-
06:52
-
06:38
-
06:26
-
06:15
-
06:07