НХЛ готова взаимодействовать с ИИХФ и МОК в вопросе участия игроков в Олимпиаде-2022

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига готова к диалогу с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (ИИХФ) по вопросу участия игроков в зимней Олимпиаде 2022 года, которая должна пройти в Пекине (Китай).

«Да, мы намерены взаимодействовать с соответствующими сторонами для обсуждения возможности участия игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пекине», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Напомним, НХЛ и Ассоциация игроков лиги 11 июля 2020 года продлили действие коллективного соглашения до сезона-2025/2026. Новое соглашение позволит планировать международный календарь. Подразумевается участие игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 года при достижении договорённости с МОК.