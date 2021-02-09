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НХЛ готова взаимодействовать с ИИХФ и МОК в вопросе участия игроков в Олимпиаде-2022

НХЛ готова взаимодействовать с ИИХФ и МОК в вопросе участия игроков в Олимпиаде-2022
Хоккей / НХЛ 0

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига готова к диалогу с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (ИИХФ) по вопросу участия игроков в зимней Олимпиаде 2022 года, которая должна пройти в Пекине (Китай).

«Да, мы намерены взаимодействовать с соответствующими сторонами для обсуждения возможности участия игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пекине», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Напомним, НХЛ и Ассоциация игроков лиги 11 июля 2020 года продлили действие коллективного соглашения до сезона-2025/2026. Новое соглашение позволит планировать международный календарь. Подразумевается участие игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 года при достижении договорённости с МОК.

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