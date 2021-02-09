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Матч «Вашингтон» — «Филадельфия» может быть отменён из-за нового случая COVID-19 у гостей

Матч «Вашингтон» — «Филадельфия» может быть отменён из-за нового случая COVID-19 у гостей
Хоккей / НХЛ 0
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Встреча регулярного чемпионата НХЛ между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз», которая должна состояться завтра, 10 февраля, может быть отменена, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер в своём «твиттере».

По информации источника, один из игроков «Филадельфии», чьё имя не называется, был включён в список отстранённых от матчей согласно протоколу COVID-19. Это уже второй случай заболевания в команде. Накануне первого матча со столичным клубом «лётчики» внесли в карантинный протокол защитника Трэвиса Санхайма, из-за чего в срочном порядке остальным хоккеистам пришлось проходить тесты на коронавирус.

Напомним, 7 февраля «Филадельфия Флайерз» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 7:4. Начало второго матча запланировано на 10 февраля — в 2:00 мск.

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