Рон Хекстолл — фаворит на должность генменеджера «Питтсбурга»

Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн сообщил, что бывший генменеджер «Филадельфии Флайерз» Рон Хекстолл является фаворитом на аналогичную должность в «Питтсбург Пингвинз», ставшую вакантной после ухода Джима Рутерфорда.

«Согласно источникам, все признаки указывают на то, что сейчас Рон Хекстолл является главным претендентом на должность генерального менеджера «Пингвинз». Но «Питтсбург» продолжает переговоры и с другими людьми. Следующие 2-3 дня должны стать решающими», – написал Лебрюн в своём «твиттере».

Хекстолл, известный в прошлом вратарь, отработал на должности генменеджера «Флайерз» четыре сезона (2014–2018), за которые команда дважды не смогла выйти в плей-офф и дважды доходила до финала Восточной конференции.