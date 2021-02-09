НХЛ объявила о переносе матча «Вашингтон» — «Филадельфия» из-за коронавирусного протокола

Национальная хоккейная лига объявила на своём официальном сайте о переносе матча между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз» из-за коронавируса.
Сообщается, что один из игроков «Филадельфии», чьё имя не называется, был включён в список отстранённых от матчей согласно протоколу защиты от COVID-19. Матч отложен решением медицинской группы лиги, НХЛПА и клубов. НХЛ продолжит анализировать результаты тестов, новая дата проведения матча будет объявлена позже.
Это уже второй случай заболевания в команде. Накануне первого матча со столичным клубом «лётчики» внесли в карантинный протокол защитника Трэвиса Санхайма, из-за чего в срочном порядке остальным хоккеистам пришлось проходить тесты на коронавирус.
Напомним, 7 февраля «Филадельфия Флайерз» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 7:4. Второй матч был запланирован на 10 февраля.
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