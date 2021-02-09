Скудра: надо смириться с ошибками молодых, так как смена поколений в «Динамо» Р затянулась

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:5).
«Тяжелый матч для нас. По игре мы не заслужили 1:5. В первом периоде и начале второго мы делали то, что и задумывали, и ничто не предвещало такой результат. Были индивидуальные ошибки, но мы где-то должны смириться с ними, потому что молодым ребятам надо давать игровое время. Смена поколений в рижском «Динамо» затянулась. Если не считать грубых ошибок, мы сыграли достойно.
Не знаю, остаюсь я на следующий год или нет, но мы обговаривали с руководством тот момент, что ещё пару лет назад молодёжь должна была более активно привлекаться. Кто бы ни работал главным тренером, молодые парни не пропадут, они должны получить необходимый объём работы в КХЛ. Вопрос о моём будущем не своевременен, сейчас очень много нюансов и нет никакой конкретики», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 9 февраля 2021
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