Хартли: возможно, «Авангард» недооценил соперника, но мы были не одни на льду

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (5:1).

«Мы знали чего ожидать от противника, я смотрел предыдущие пять матчей рижан — там все игры заканчивались их поражениями, но с разницей лишь в одну шайбу. В первом периоде сегодня они нас переработали, здорово давили, прессинговали. Хорошо, что мы смогли перестроиться в дальнейшем. Наши ребята продемонстрировали отличную командную работу и заслужили отдых.

Возможно, в какой-то степени мы недооценили «Динамо», но мы были не одни на льду. В спорте не так часто хвалят соперника, но это как раз тот случай. Рига успешно действовала и против «Спартака», и Уфы, и ЦСКА. В итоге мы победили, и это самое главное.

Рано говорить о составе в целом на плей-офф, это касается и вратарской бригады, и полевых игроков. Грубец выдал хорошую серию матчей, сейчас пока играет Бобков. Могу сказать, что оба вратаря сыграют на ближайшем выезде, потому что нужно давать им игровую практику. Хотел бы отметить Бобкова, который очень уверенно выглядит на протяжении последних 2-3 недель.

Сыграли в три пары защитников, потому что у нас не было лимитчиков, наши молодые ребята травмированы», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.