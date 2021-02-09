Брагин: состав сборной России на Чешских играх будет близок к оптимальному
Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о подготовке национальной команды к чемпионату мира 2021 года по хоккею, который пройдёт в Латвии.
«Когда увидим состав национальной сборной, приближенный к боевому? Как обычно, на последнем этапе Евротура. Перед Чешскими играми будут полноценные сборы, чемпионат КХЛ закончится, у нас будет большая группа игроков. Это будет близкий к оптимальному состав.
У нас будет достаточно времени для качественной подготовки. Многих кандидатов мы уже посмотрели на Кубке Первого канала, получили много информации о возможных звеньях. Конечно, впереди много работы, но мы знаем, к чему идём», — сказал Брагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Брагин: сейчас в сборной России 21 игрок до 23 лет. У них отличный шанс проявить себя
Рекомендуем вам
- 9 февраля 2021
-
23:08
-
22:43
-
22:40
-
22:23
-
22:19
-
22:16
-
22:03
-
21:51
-
21:48
-
21:37
-
21:30
-
21:18
-
20:35
-
20:28
-
20:07
-
19:48
-
19:17
-
19:01
-
18:39
-
18:04
-
17:43
-
17:02
-
16:54
-
16:07
-
15:52
-
15:30
-
15:00
-
14:33
-
14:08
-
13:54
-
13:30
-
13:04
-
12:45
-
12:04
-
11:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам