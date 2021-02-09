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Брагин: состав сборной России на Чешских играх будет близок к оптимальному

Брагин: состав сборной России на Чешских играх будет близок к оптимальному
Хоккей / Евротур 0

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о подготовке национальной команды к чемпионату мира 2021 года по хоккею, который пройдёт в Латвии.

«Когда увидим состав национальной сборной, приближенный к боевому? Как обычно, на последнем этапе Евротура. Перед Чешскими играми будут полноценные сборы, чемпионат КХЛ закончится, у нас будет большая группа игроков. Это будет близкий к оптимальному состав.

У нас будет достаточно времени для качественной подготовки. Многих кандидатов мы уже посмотрели на Кубке Первого канала, получили много информации о возможных звеньях. Конечно, впереди много работы, но мы знаем, к чему идём», — сказал Брагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Брагин: сейчас в сборной России 21 игрок до 23 лет. У них отличный шанс проявить себя
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