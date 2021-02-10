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29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» взять реванш у «Детройта»

29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» взять реванш у «Детройта»
Хоккей / НХЛ 0
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В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте форвардом «Детройта» Филипом Задиной. К концу 1-го периода игрокам «Флориды» удалось восстановить равновесие в счёте – отличился Александер Веннберг. В середине 2-го периода Патрик Хёрнквист вывел хозяев вперёд – 2:1, став автором победной шайбы в этом матче.

Нападающий «Детройта» Владислав Наместников провёл на льду 15 минут 14 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», не отметившись результативными действиями.

32-летний российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 из 30 бросков по воротам.

Таким образом, игрокам «Флориды» удалось взять реванш у «Детройта» за поражение прошлой ночью (1:4).

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2021, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Задина (Ларкин) – 03:31' (5x5)   1:1 Веннберг (Юбердо, Хёрнквист) – 15:54' (5x5)   2:1 Хёрнквист (Экблад, Юбердо) – 28:04' (5x4)
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