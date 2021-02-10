Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол Дадонова и передача Зайцева не спасли «Оттаву» от третьего поражения «Эдмонтону»

Гол Дадонова и передача Зайцева не спасли «Оттаву» от третьего поражения «Эдмонтону»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Оттава Сенаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Ойлерз» отметились заброшенными шайбами Дарнелл Нурс, Эван Бушар и Тайсон Бэрри. У «Оттавы» — Коннор Браун и Евгений Дадонов.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев провёл на льду 21 минуту 27 секунд и отметился результативной передачей, набрав 6-е (0+6) очко в сезоне и заработав показатель полезности «0». Его соотечественник и одноклубник Евгений Дадонов отличился во второй игре кряду, продемонстрировав коэффициент полезности «+1» за 17 минут 24 секунды на льду.

Для «Оттавы» это была третья встреча с «Эдмонтоном» в текущем сезоне – все три поединка были проиграны со счетами 5:8, 2:4 и 2:3 соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2021, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Браун (Зайцев, Ткачук) – 00:26' (5x5)   1:1 Нурс (Арчибальд, Хайра) – 04:11' (5x5)   1:2 Бушар (Хайра) – 17:19' (5x5)   1:3 Бэрри (Чиассон, Шор) – 23:53' (5x5)   2:3 Дадонов (Райлли, Мюррей) – 41:20' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021