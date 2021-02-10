Гол Дадонова и передача Зайцева не спасли «Оттаву» от третьего поражения «Эдмонтону»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Оттава Сенаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе «Ойлерз» отметились заброшенными шайбами Дарнелл Нурс, Эван Бушар и Тайсон Бэрри. У «Оттавы» — Коннор Браун и Евгений Дадонов.
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Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев провёл на льду 21 минуту 27 секунд и отметился результативной передачей, набрав 6-е (0+6) очко в сезоне и заработав показатель полезности «0». Его соотечественник и одноклубник Евгений Дадонов отличился во второй игре кряду, продемонстрировав коэффициент полезности «+1» за 17 минут 24 секунды на льду.
Для «Оттавы» это была третья встреча с «Эдмонтоном» в текущем сезоне – все три поединка были проиграны со счетами 5:8, 2:4 и 2:3 соответственно.
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