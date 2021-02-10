Неудачная игра Бобровского привела к голу «Детройта» с острого угла

В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 2:1.



Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте форвардом «Детройта» Филипом Задиной, который после изящной подработки шайбы коньком застал врасплох российского стража ворот «Флориды» Сергея Бобровского, отправив шайбу в ворота с острого угла под руку голкиперу.

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Всего в игре с «Детройтом» 32-летний российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков по воротам.



Для 21-летнего чешского форварда «Детройта» Филипа Задины это 1-я заброшенная шайба в текущем сезоне, также на его счету 3 результативных передачи при показателе полезности «+2».