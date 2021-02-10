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Койву — об уходе из хоккея: не показал уровень игры, справедливый по отношению к партнёрам

Койву — об уходе из хоккея: не показал уровень игры, справедливый по отношению к партнёрам
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Микко Койву объяснил решение завершить карьеру по ходу сезона НХЛ.

«Это было непростое решение. Мне нравилась каждая минута в «Коламбусе». Надеялся, что смогу помочь команде достичь целей в этом сезоне, но я не смог показать необходимый уровень игры, чтобы быть верным себе и справедливым по отношению к партнёрам по команде. Сейчас пришло время завершить карьеру.

Я бесконечно благодарен «Миннесоте» и «Коламбусу» за предоставленные возможности, которые они мне дали, чтобы осуществить мои мечты об игре в НХЛ на протяжении последних 16 лет», – цитирует Койву пресс-служба НХЛ.

Всего в НХЛ форвард провёл 1035 матчей, в которых забросил 206 шайб и отдал 505 результативных передач при показателе полезности «+68» и 594 минутах штрафного времени. Кроме того, на счету Койву 59 встреч в плей-офф НХЛ, в которых он забил 11 голов и отдал 17 результативных передач при показателе полезности «–18» и 38 минутах штрафа.

Нападающий Микко Койву, проведший более 1000 матчей в НХЛ, завершил карьеру
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