Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов набрал первое очко в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». После первого периода гости впереди — 2:0.
Автором второй шайбы «акул» стал капитан команды Логан Кутюр. Канадский форвард отличился на 18-й минуте матча, воспользовавшись передачами Патрика Марло и Николая Кныжова. Для российского защитника результативное действие стало первым очком за карьеру в НХЛ. 22-летний защитник проводит 14-й матч в лиге.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Напомним, что для Марло этот матч стал 1734-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на единоличное третье место в истории лиги, превзойдя результат Яромира Ягра (1733). Рекорд принадлежит Горди Хоу (1767), второе место занимает Марк Мессье (1756).
- 10 февраля 2021
-
06:56
-
06:44
-
06:32
-
06:19
-
05:56
-
05:38
-
05:25
-
05:16
-
00:00
- 9 февраля 2021
-
23:30
-
23:08
-
22:43
-
22:40
-
22:23
-
22:19
-
22:16
-
22:03
-
21:51
-
21:48
-
21:37
-
21:30
-
21:18
-
20:35
-
20:28
-
20:07
-
19:48
-
19:17
-
19:01
-
18:39
-
18:04
-
17:43
-
17:02
-
16:54
-
16:07
-
15:52