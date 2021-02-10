Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов набрал первое очко в НХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». После первого периода гости впереди — 2:0.

Автором второй шайбы «акул» стал капитан команды Логан Кутюр. Канадский форвард отличился на 18-й минуте матча, воспользовавшись передачами Патрика Марло и Николая Кныжова. Для российского защитника результативное действие стало первым очком за карьеру в НХЛ. 22-летний защитник проводит 14-й матч в лиге.

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Напомним, что для Марло этот матч стал 1734-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на единоличное третье место в истории лиги, превзойдя результат Яромира Ягра (1733). Рекорд принадлежит Горди Хоу (1767), второе место занимает Марк Мессье (1756).