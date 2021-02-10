Георгиев — о стычке с Деанджело: не хочу вдаваться в подробности того, что произошло

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев впервые прокомментировал стычку с защитником Тони Деанджело после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз».

«Я не хочу вдаваться в подробности того, что произошло. Я просто хочу, чтобы это осталось в прошлом. Произошёл выброс эмоций, и это всё, что я могу сказать. Я желаю Тони всего наилучшего, а сам собираюсь сосредоточиться на своей игре», — приводит слова Георгиева журналист Винс Меркольяно.

Напомним, что после матча с «Питтсбургом» по пути в раздевалку произошёл конфликт между голкипером «Рейнджерс» Александром Георгиевым и защитником Тони Деанджело. По итогам внутрикомандного разбирательства «синерубашечники» отказались от услуг защитника.