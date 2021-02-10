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Кучеров — о восстановлении: постоянно занят и смотрю матчи по телевизору

Кучеров — о восстановлении: постоянно занят и смотрю матчи по телевизору
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, что не ставит конкретной задачи вернуться на лёд к последнему матчу команды в регулярном чемпионате НХЛ.

«Пока такой даты нет. Сейчас главное успеть выйти на лёд. А там будет видно по прогрессу и тому, как я буду себя чувствовать. Каким будет моё состояние. Сейчас тяжело сказать. Поживём — увидим, как я буду себя чувствовать на льду и вне льда. Подумаем о дате Х, когда со дня операции пройдёт четыре-пять месяцев. А сейчас прошло только полтора.

Как я знаю, болельщиков на наших матчах нет. Но я сам не выходил на лёд, не видел трибуны. Только слышал об этом. Сам я смотрю матчи из раздевалки. И в то время, когда идёт игра, мне делают массаж или я кручу велик. Я постоянно занят и смотрю матчи по телевизору», — цитирует Кучерова пресс-служба НХЛ.

Кучеров: правильно, что мы решили сделать операцию именно сейчас. Это был лучший вариант
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