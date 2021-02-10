Михаил Сергачёв стал первой звездой матча с «Нэшвиллом», Андрей Василевский — третьей
В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 6:1.
Первой звездой встречи стал российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, на счету которого ассистентский хет-трик при показателе полезности ∙«+3». В этом матче он провёл на льду 20 минут 1 секунду (3.18 – в большинстве, 1.25 – в меньшинстве). В 11 матчах сезона в активе россиянина стало 9 (0+9) очков при общей полезности «+10».
Второй звездой матча признан капитан «молний» Стивен Стэмкос, оформивший дубль и сделавший результативную передачу. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска из 33 и стал третьей звездой встречи.
3 голевые передачи Сергачёва и 32 сейва Василевского помогли «Тампе» разгромить «Нэшвилл»
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