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Главный тренер «Йокерита» Марьямяки прокомментировал поражение в матче с «Северсталью»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:2 ОТ).

«Равная игра, соперник чуть активнее играл, такой исход матча закономерен. Жаловаться на календарь не надо, будем играть», — цитирует Марьямяки официальный сайт КХЛ.

Главным героем встречи стал форвард «Северстали» Игорь Гераськин, который оформил дубль, забросив победную шайбу в овертайме. Голкипер гостей Владислав Подъяпольский отразил 27 бросков. Единственный гол у «Йокерита» забил Якуб Крейчик.

Это четвёртая победа череповецкого клуба в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 11 февраля дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Северсталь» 16 февраля в Череповце — с ярославским «Локомотивом».