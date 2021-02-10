Форвард «Чикаго» Зутер забил пятый гол в сезоне и возглавил гонку снайперов среди новичков

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Даллас Старз» на домашнем льду в овертайме уступил «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 1:2.

В основное время команды по разу обменялись заброшенными шайбами – Роопе Хинтц открыл счёт за «Даллас», а Маттиас Янмарк сравнял его за «Чикаго». В овертайме точный бросок форварда «ястребов» Пиуса Зутера принёс гостям победу.

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Для Зутера этот гол стал пятым в нынешнем сезоне. 24-летний швейцарец обошёл одноклубника Филиппа Курашёва и Тима Штюцле из «Оттавы Сенаторз» (оба забили по четыре гола) в гонке снайперов среди новичков.