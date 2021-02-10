«Анахайм» уступил «Вегасу», несмотря на 3 отыгранные шайбы по ходу встречи

В Парадайсе (США) на стадиоен «Ти-Мобайл Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вегас Голден Найтс» на домашнем льду обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:4.
В составе «Вегаса» отличились Чандлер Стивенсон, Джонатан Маршессо, Алекс Так, Николя Руа и Зак Уайтклауд. У «Анахайма» — Исак Лундестрём, Трой Терри, Адам Хенрик и Райан Гецлаф.
Отметим, что по ходу поединка «Анахайму» удалось отыграться со счёта 1:4, однако за 3 минуты 56 секунд до конца игры «утки» пропустили шайбу от Уайтклауда, которая и принесла «Вегасу» победу в матче.
В параллельной игре «Калгари Флэймз» обыграл «Виннипег Джетс» (3:2). Защитник хозяев Никита Нестеров провёл на льду 19 минут 13 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «+1».
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