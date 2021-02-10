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«Анахайм» уступил «Вегасу», несмотря на 3 отыгранные шайбы по ходу встречи

«Анахайм» уступил «Вегасу», несмотря на 3 отыгранные шайбы по ходу встречи
Хоккей / НХЛ 0
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В Парадайсе (США) на стадиоен «Ти-Мобайл Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вегас Голден Найтс» на домашнем льду обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:4.

В составе «Вегаса» отличились Чандлер Стивенсон, Джонатан Маршессо, Алекс Так, Николя Руа и Зак Уайтклауд. У «Анахайма» — Исак Лундестрём, Трой Терри, Адам Хенрик и Райан Гецлаф.

Отметим, что по ходу поединка «Анахайму» удалось отыграться со счёта 1:4, однако за 3 минуты 56 секунд до конца игры «утки» пропустили шайбу от Уайтклауда, которая и принесла «Вегасу» победу в матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2021, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Стивенсон (Стоун, Коглан) – 10:56' (5x5)   2:0 Маршессо (Смит, Карлссон) – 18:52' (5x5)   3:0 Так (Гласс) – 22:39' (5x5)   3:1 Лундестрём (Комтуа, Хаттон) – 23:38' (5x5)   4:1 Руа (Гласс, Теодор) – 36:42' (5x5)   4:2 Терри (Шаттенкирк, Линдхольм) – 45:02' (5x5)   4:3 Хенрик (Терри) – 47:23' (5x5)   4:4 Гецлаф (Ракелль, Шаттенкирк) – 49:59' (5x4)   5:4 Уайтклауд (Каррье, Стивенсон) – 56:04' (5x5)

В параллельной игре «Калгари Флэймз» обыграл «Виннипег Джетс» (3:2). Защитник хозяев Никита Нестеров провёл на льду 19 минут 13 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2021, среда. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Элерс (Пионк, Копп) – 23:23' (5x4)   1:1 Манджапане (Баклунд, Лучич) – 25:31' (5x5)   2:1 Фрёзе (Вялимяки, Ливо) – 33:34' (5x5)   2:2 Элерс (Шайфли, Копп) – 35:45' (5x5)   3:2 Линдхольм (Андерссон, Ткачук) – 58:18' (5x4)
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