Кучеров — о Пойнте и Палате: мы просто наслаждались игрой и кайфовали от хоккея

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о взаимодействии с партнёрами по звену — Брейденом Пойнтом и Ондржеем Палатом — в победном плей-офф НХЛ.

«Мы вместе довольно-таки давно играем. И весь прошлый регулярный чемпионат провели вместе, пока его не остановили. Мы в игре шли от простоты, и каждый понимал, у кого какие лучшие качества на льду. И мы этими моментами пользовались. Я знал, что может сделать Пойнт в той или иной ситуации. И просто ему подыгрывал или знал, куда ему отдать. Как лучше сделать, чтобы он идеально бросил? Так, я знал, что Пойнт любит бросать «с внутренней ноги». И постоянно ему отдавал шайбу туда. Потому что знал, у него оттуда получится лучше бросок, чем из другой позиции.

И то же самое по Палату. Я знаю его лучшие стороны, где он может выиграть борьбу или отдать пас. Я в нем уверен. И мы в первую очередь играли от простоты. Помогали друг другу этими короткими пасами. Постоянно задействовали друг друга в комбинациях, и наша уверенность росла и росла. А к финалу Кубка Стэнли мы чувствовали себя очень уверенно и просто наслаждались игрой. Просто кайфовали от хоккея.

Даже в матчах, в которых «Тампа» уступала, мы всё равно выходили со льда и ощущали, что мы играли хорошо. Потому что у нас были моменты, и оставалось их перевести в голы. Это отличное чувство, когда ты знаешь, что можешь забить. А вот если моментов нет, это уже другой вопрос. Так что у нас была положительная оценка своей игры. Мы вообще не парились по этому поводу. Всегда оставались на позитиве вне зависимости от исхода матча. Не получилась смена? Ничего страшного. Ещё впереди весь матч. Считаю, из-за этого у нас так всё и сложилось», — цитирует Кучерова пресс-служба НХЛ.