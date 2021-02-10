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«Сан-Хосе» спасся от поражения «Кингз» за 45 секунд до конца и вырвал победу по буллитам

«Сан-Хосе» спасся от поражения «Кингз» за 45 секунд до конца и вырвал победу по буллитам
Хоккей / НХЛ 0
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду в буллитной серии уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:4.

После 1-го периода игроки «Шаркс» вели в счёте с преимуществом в две шайбы благодаря голам Тимо Майера и Логана Кутюра. Во 2-м игровом отрезке дубль Дастина Брауна и шайба Анже Копитара перевернули ход встречи, выведя хозяев льда вперёд (3:2). За 45 секунд до конца игры гол Эвандера Кейна спас «Сан-Хосе» от поражения, а в серии штрафных бросков Логан Кутюр принёс «акулам» победу в матче.

Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов, проведя на льду 12 минут 10 секунд, отметился дебютной результативной передачей в сезоне, заработав показатель полезности «+1».

Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов набрал первое очко в НХЛ
НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2021, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Майер (Донато, Шимек) – 01:22' (5x5)   0:2 Кутюр (Марло, Кныжов) – 17:48' (5x5)   1:2 Копитар (Иафалло, Браун) – 27:00' (5x5)   2:2 Браун (Кемпе, Даути) – 37:54' (5x4)   3:2 Браун (Иафалло) – 50:45' (5x5)   3:3 Кейн (Кутюр, Бёрнс) – 59:15' (6x5)   3:4 Кутюр – 65:00' (ПБ)
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