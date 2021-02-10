«Сан-Хосе» спасся от поражения «Кингз» за 45 секунд до конца и вырвал победу по буллитам

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду в буллитной серии уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:4.
После 1-го периода игроки «Шаркс» вели в счёте с преимуществом в две шайбы благодаря голам Тимо Майера и Логана Кутюра. Во 2-м игровом отрезке дубль Дастина Брауна и шайба Анже Копитара перевернули ход встречи, выведя хозяев льда вперёд (3:2). За 45 секунд до конца игры гол Эвандера Кейна спас «Сан-Хосе» от поражения, а в серии штрафных бросков Логан Кутюр принёс «акулам» победу в матче.
Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов, проведя на льду 12 минут 10 секунд, отметился дебютной результативной передачей в сезоне, заработав показатель полезности «+1».
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