Ибрагимов: вызов в сборную России неожиданный. Круто, надо воспользоваться шансом

Защитник ЦСКА Марсель Ибрагимов прокомментировал вызов в сборную России на третий этап Евротура — Шведские игры.

«Вызов в сборную неожиданный, но первая мысль в голове: круто, надо воспользоваться шансом. Со многими ребятами в сборной знаком, когда-то играли вместе. С кем-то на детских турнирах пересекался. Поэтому долго осваиваться в национальной команде не пришлось. Провели собрание, со всеми познакомились, штаб рассказал нам задачи на турнир. Так что все готовы работать и пребывают в хорошем настроении», — приводят слова Ибрагимова «Известия».

Шведские игры пройдут в Мальмё с 11 по 14 февраля. Капитаном сборной России был выбран нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров. Исполнять обязанности главного тренера будет Игорь Ларионов.