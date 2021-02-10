Стала известна причина, по которой Торторелла посадил Лайне в запас в матче с «Каролиной»

Журналист The Athletic Аарон Портцлайн сообщил, что главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла усадил финского нападающего Патрика Лайне в запас во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:2) после того, как финский форвард вступил в словесную перепалку с одним из членом тренерского штаба «мундиров».
Об этом журналисту сообщил один из его источников. При этом Портцлайн признал, что не владеет информацией о конкретном тренере, с которым произошёл конфликт у Лайне. За работу с защитниками в «Коламбусе» отвечает Брэд Шоу, тогда как Брэд Ларсен взаимодействует с нападающими. Отмечается, что агенты хоккеиста отказались комментировать информацию.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Скотт Харрингтон, Кэм Аткинсон и Джек Рослович. У «Каролины» голы забили Нино Нидеррайтер и Брок Макгинн. В эпизоде с голом Макгинна минус в графе полезности заработал финский форвард «Коламбуса», после чего провёл оставшиеся 26 минут до конца встречи на скамейке.
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