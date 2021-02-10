Московское «Динамо» предложило Вадиму Шипачёву новый контракт по схеме «2+1»

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал о ходе переговоров с капитаном бело-голубых Вадимом Шипачёвым о заключении нового контракта. Действующее соглашение с хоккеистом истекает 30 апреля 2021 года.

«Могу рассказать секрет. Вчера Вадик был в клубе, у нас состоялась встреча в присутствии Виктора Воронина (председателя совета директоров московского «Динамо». – Прим. «Чемпионата») и Виктора Меркулова (генменеджера команды. – Прим. «Чемпионата»). Мы предложили ему контракт по схеме «2+1». Сейчас менеджер совместно с его агентом вычищают контракт. Это их работа, за которую они получают деньги», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 20 шайб и сделал 42 результативные передачи. Шипачёв лидирует в гонке бомбардиров КХЛ.