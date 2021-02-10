Гендиректор московского «Динамо»: следующий сезон Яшкин проведёт в клубе

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков сообщил, что 80% текущего состава бело-голубых останется в клубе на следующий сезон, в том числе бело-голубые сохранят в своём составе и лучшего снайпера текущего регулярного чемпионата КХЛ Дмитрия Яшкина.
«Могу сказать так: 80% команды останется без изменений. Отпустим ли мы Яшкина в НХЛ? Если мне не изменяет память, а она мне очень редко изменяет, то Дима весь следующий сезон проведёт в клубе», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В нынешнем сезоне чешский форвард принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 34 шайбы и сделал 17 голевых передач. Контракт с хоккеистом рассчитан до 30 апреля 2022 года, при этом ранее проходила информация, что Яшкин мог покинуть клуб летом 2021 года в случае получения предложения из НХЛ.
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