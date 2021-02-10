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Ерёменко получил предложение стать тренером вратарей «Динамо» по окончании игровой карьеры

Ерёменко получил предложение стать тренером вратарей «Динамо» по окончании игровой карьеры
Хоккей / КХЛ 0
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Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков поделился мнением о вратарской бригаде бело-голубых, в частности ответив на вопрос о форме 40-летнего голкипера Александра Ерёменко.

«У меня нет опасений за вратарскую позицию в клубе. Между вратарями создана здоровая конкуренция.

По статистике, Ерёменко проводит один из лучших сезонов в карьере? Дай бог, чтобы все дожили до 40 лет, играя в хоккей и не сходя намного раньше с дистанции. Я очень доволен Сашей, и даже если он когда-то примет решение оставить карьеру хоккеиста, мы всегда ждём его в клубе. Ему уже было сделано такое предложение: «Сань, как только соберёшься и отыграешь свой последний матч, ставка тренера вратарей тебя всегда ждёт», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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