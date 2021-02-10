Ерёменко получил предложение стать тренером вратарей «Динамо» по окончании игровой карьеры

Есть ещё порох в пороховницах. Как играют шесть главных ветеранов КХЛ в этом сезоне

Ерёменко переписывает историю московского «Динамо», а Мозякин и Дацюк всё ещё ключевые фигуры для «Магнитки» и «Автомобилиста».