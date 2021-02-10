К 2026 году «Динамо» построит многофункциональный комплекс из четырёх хоккейных арен

Московское «Динамо» презентовало проект многофункционального комплекса «Город детства „Динамо“, который состоит из четырёх ледовых арен, расположенных под одной крышей. Сооружение должно быть возведено к 2026 году и будет располагаться в Хорошёвском районе Москвы.
«Ранее наш учредитель и генеральный спонсор «Банк ВТБ» принял решение о строительстве арены в Петровском парке, где тренируется и играет наша основная команда. Однако наша система разбросана по всему городу, а у «Динамо» должен быть один дом. Благодаря нашим учредителям – Андрею Костину, Аркадию Ротенбергу и Алишеру Усманову – было принято решение о строительстве данного сооружения.
Как вы видите на данном проекте, в нём будут и гостиница, и медицинский центр, и тренировочная база. Также нам удалось сделать так, что в комплексе будет два льда. Это будет первый проект в России, где один лёд будет расположен на другим. Таким образом, мы полностью закрываем все потребности клуба.
Команды Молодёжной и Высшей хоккейных лиг будут базироваться на малой арене, здесь же будут тренироваться дети. Главная команда системы продолжит играть на арене в Петровском парке, однако теперь мы получаем резервную арену на случай проведения других мероприятий на «ВТБ-Арене», — заявил генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков.
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