Швейцарский «Цюрих» внедрил перегородки на скамейке запасных — игроки сидят по отдельности
Любопытное решение воплотили в жизнь руководители швейцарского клуба «Цюрих Лайонс». С целью противостояния распространению коронавируса на скамейке запасных этой команды были возведены специальные перегородки из оргстекла. Таким образом, каждый хоккеист находится по отдельности от остальных, но может переговариваться с партнёрами через отверстие вверху перегородки.
«Эти перегородки гарантируют, что игроки не смогут дышать друг другу в лицо», — отметил обозреватель издания Watson Адриан Бюрглер.
Напомним, что в НХЛ несколько дней назад было принято решение о демонтаже заградительного стекла, которое отделяет трибуны и скамейку запасных. Это было сделано для того, чтобы воздух около места, где располагаются команды, мог лучше циркулировать.
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