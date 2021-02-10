Дрегер: в НХЛ могут ввести регулярное тестирование для членов семей хоккеистов

Известный североамериканский обозреватель Даррен Дрегер прокомментировал новый пакет мер по борьбе с коронавирусом, которые НХЛ может принять для сокращения количества заболевших.
«Между НХЛ и профсоюзом игроков постоянно идут дискуссии о доработке протоколов безопасности по коронавирусу, причём больше всего лигу волнуют команды, которые базируются на территории США. В частности, обсуждаются следующие меры, которые могут быть приняты в ближайшем будущем: регулярное тестирование членов семей хоккеистов и их домработников, экспресс-тесты для игроков в день матча, взятие проб для генетической экспертизы с целью определения вида штамма коронавируса у заболевших. Ничего пока не решено, диалог продолжается», — сказал Дрегер в эфире TSN Insider Trading.
Напомним, что за океаном продолжается волна отложенных матчей из-за пандемии, а одним из вариантов развития сезона является приостановление матчей до завершения вакцинации хоккеистов.
- 10 февраля 2021
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