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Стал известен срок контракта Хекстолла с «Питтсбургом»

Стал известен срок контракта Хекстолла с «Питтсбургом»
Хоккей / НХЛ 0

Появилась информация о сроке контракта нового генерального менеджера команды Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Рона Хекстолла.

«Контракт Рона Хестолла с «Питтсбургом» заключён на четыре года плюс один опциональный год. Остаток этого сезона считается за первый год», — сообщил инсайдер Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Напомним, вчера, 9 февраля, Хекстолл был назначен новым генеральным менеджером «Питтсбурга». Ранее этот пост занимал Джим Рутерфорд. Хекстолл, известный в прошлом вратарь, отработал на должности генменеджера «Филадельфии Флайерз» четыре сезона (2014–2018), за которые команда дважды не смогла выйти в плей-офф и дважды доходила до финала Восточной конференции.

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