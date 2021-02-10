Мозякин-младший прокомментировал дебют за «Магнитку» в одном звене с отцом

Нападающий «Металлурга» Андрей Мозякин — сын Сергея Мозякина — прокомментировал дебют за магнитогорскую команду.

«Узнал о вызове в команду КХЛ накануне встречи. Это было после первого матча с «Сибирскими Снайперами». Ко мне подошёл начальник команды и сказал, что завтра я должен быть на раскатке «Металлурга». Приглашение было неожиданным: о планах руководства я не знал. Возможно, разговоры были с главным тренером или с моим отцом, но точно не со мной.



Перед встречей была дневная раскатка, и всё. Но команда здорово меня поддержала: все подбадривали, благодаря этому было легче выходить на матч. Мне успели объяснить все установки, требования: в принципе всё очень похоже на то, что требовалось от меня в «Стальных Лисах», просто определённые нюансы отличались. Персональной задачи у меня на этот матч никакой не было, всё-таки на льду я провёл не очень много времени.

Как мне партнёр по звену? Тот, что под 10-м номером? Сыгрались с ним, хоть и провели вместе всего одну смену. С отцом, конечно, было очень комфортно играть. Если честно, это было впервые, когда мы играли вместе за одну команду — никогда раньше даже на тренировках такого не было. Очень интересный опыт.



Какие были эмоции от дебюта в КХЛ? Когда выходил на предматчевую раскатку, было большое волнение. Но когда во время первого периода тренер крикнул: «Нестрашил и Мозякины — на лёд!» — там даже думать или переживать было просто некогда, надо было сразу бежать на смену. После возвращения на скамейку перекинулись с отцом парой фраз: он подсказал мне кое-что по некоторым моментам матча.



В целом мои ожидания от матча сбылись. Ощущалось, что это исторический момент: после матча мы с отцом поздравили друг друга с исполнением мечты", — приводит слова Мозякина-младшего официальный сайт МХЛ.