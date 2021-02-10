«Джош сильно отстаёт в тренировках по сравнению с остальными». Хо-Сэнг покинул «Эребру»

Нападающий Джош Хо-Сэнг покинул «Эребру», сообщается на официальном сайте клуба.
Форвард играл за команду на правах аренды из команды НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Он принял участие в 5 мтчах, отдав одну результативную передачу.
«Мы благодарны за то, что «Нью-Йорк Айлендерс» предоставили нам такой шанс. К сожалению, мы считаем, что все получилось не так, как мы надеялись.
Джош сильно отстаёт в тренировках по сравнению с остальной группой, адаптация к нашей игре шла не так быстро, как мы надеялись.
В нашей ситуации и перед финальной частью чемпионата мы чувствуем, что это лучший вариант для нас. Мы желаем Джошу удачи в его дальнейшей карьере», — приводит слова менеджера клуба Никласа Йоханссона пресс-служба «Эребру».
Срок соглашения игрока с «Айлендерс» рассчитан до конца сезона-2020/2021.
Хо-Сэнг был выбран клубом на драфте НХЛ-2014 в первом раунде под 28-м номером. В НХЛ он провел всего 53 матча и набрал 24 (7+17) очков.
- 10 февраля 2021
-
18:53
-
18:16
-
18:03
-
18:00
-
17:17
-
17:01
-
16:35
-
16:15
-
15:55
-
15:30
-
15:15
-
15:01
-
14:45
-
14:06
-
13:55
-
13:25
-
12:36
-
12:09
-
11:58
-
11:49
-
11:41
-
11:25
-
10:58
-
10:35
-
10:01
-
09:34
-
09:15
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
08:06
-
08:01
-
07:45
-
07:19
-
07:15