«Джош сильно отстаёт в тренировках по сравнению с остальными». Хо-Сэнг покинул «Эребру»

Нападающий Джош Хо-Сэнг покинул «Эребру», сообщается на официальном сайте клуба.



Форвард играл за команду на правах аренды из команды НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Он принял участие в 5 мтчах, отдав одну результативную передачу.



«Мы благодарны за то, что «Нью-Йорк Айлендерс» предоставили нам такой шанс. К сожалению, мы считаем, что все получилось не так, как мы надеялись.



Джош сильно отстаёт в тренировках по сравнению с остальной группой, адаптация к нашей игре шла не так быстро, как мы надеялись.



В нашей ситуации и перед финальной частью чемпионата мы чувствуем, что это лучший вариант для нас. Мы желаем Джошу удачи в его дальнейшей карьере», — приводит слова менеджера клуба Никласа Йоханссона пресс-служба «Эребру».



Срок соглашения игрока с «Айлендерс» рассчитан до конца сезона-2020/2021.



Хо-Сэнг был выбран клубом на драфте НХЛ-2014 в первом раунде под 28-м номером. В НХЛ он провел всего 53 матча и набрал 24 (7+17) очков.

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