Мосалёв: у Овечкина бросок сумасшедшей силы, Ерёменко жаловался на щелчки на тренировках

Нападающий минского «Динамо» Денис Мосалёв поделился мнением о форвардах «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и Никласе Бекстрёме. Хоккеисты вместе выступали за московское «Динамо» в сезоне-2012/2013.
«Какие они на тренировках и в раздевалке? Все в курсе, что это хоккеисты мирового уровня. Не зря они столько играют в НХЛ. У Овечкина на тренировках все отмечали нацеленность на ворота и бросок сумасшедшей силы. Александр Ерёменко всегда жаловался на щелчки Саши. Говорил, что с нашими справлялся легко, а когда летела «пуля» Овечкина, даже шелохнуться не успевал (смеётся).
Бекстрём невероятен в любой борьбе, в игре у борта чувствовал себя как рыба в воде. К тому же из этой борьбы Никлас умудрялся отдать классный пас.
Но первое время для них была непривычна наша система подготовки. У нас в основном берут за счёт объёма нагрузок: много тренируемся, бегаем. И Саше с Никласом было непривычно так много тренироваться, первое время они испытывали проблемы. Их не хватало на всю тренировку, особенно когда в паузе между матчами были занятия, посвящённые единоборствам, — одни из самых тяжёлых», — приводит слова Мосалёва пресс-служба минского «Динамо».
- 10 февраля 2021
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