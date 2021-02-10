Киллорн: такого игрока, как Кучеров, не найти во всей НХЛ. Нужно привыкать играть без него

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн рассказал о значимости российского форварда Никиты Кучерова для игры «молний» в большинстве.



«Кучеров как никто другой умел замедлить игру, когда получал шайбу в большинстве. Он стягивал на себя соперников и тем самым открывал линии для передач кому-то из нас. Другого такого игрока не найти во всей лиге, поэтому нам нужно привыкнуть», — приводит слова Киллорна пресс-служба НХЛ.

Напомним, Кучеров успешно перенёс операцию в Нью-Йорке. Она решит его проблему с бедром. Ожидается, что восстановление и реабилитация Кучерова продлятся до регулярного сезона 2021 года.



Ранее сообщалось, что россиянин будет переведён в список травмированных. Это может помочь клубу решить проблемы с потолком зарплат и переподписать Энтони Чирелли. Ранее команда превышала допустимый лимит на $ 6,15 млн.



27-летний российский нападающий «Тампы» в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли провёл 25 встреч. На его счету 34 (7+27) очка при показателе полезности «+16». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 он сыграл 68 матчей, в которых набрал 85 (33+52) очков и заработал коэффициент полезности «+26».