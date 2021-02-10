«Оттава» выставила Артёма Анисимова на драфт отказов

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов выставлен на драфт отказов, сообщает североамериканский инсайдер и журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Анисимов выступал за «Сенаторз» с лета 2019 года, будучи обменянным из «Чикаго Блэкхоукс» на Зака Смита. В нынешнем сезоне российский нападающий в четырёх матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги отдал одну результативную передачу при показателе полезности "-3".

За «Оттаву» Анисимов сыграл 53 встречи, в которых забросил 15 шайб и отдал шесть голевых пасов при общем показателе полезности "-18".

В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ, состоявшемся в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр», «Оттава» потерпела поражение от «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:3.