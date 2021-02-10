Малкин досрочно покинул тренировку «Питтсбурга»
Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин досрочно покинул тренировку команды, сообщает журналист Джош Гецофф на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что хоккеист покинул площадку и больше не выходил на лёд.
Команда тренировалась в следующих сочетаниях:
Нападение
Джейк Гюнцель — Сидни Кросби — Брайан Раст;
Джейсон Цукер — Сэм Лафферти — Каспери Капанен;
Зак Астон-Риз — Теодор Блюгерс — Брэндон Танев;
Дрю О’Коннор — Марк Янковски — Колтон Севьюр.
Защита
Пьер-Оливье Жозеф — Крис Летанг;
Майк Мэтисон — Джон Марино;
Чад Руведел — Коди Сеси/Маркус Петтерссон;
Кевин Чучман — Янник Вебер.
В нынешнем сезоне Малкин в 11 матчах регулярного чемпионата забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.
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