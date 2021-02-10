Малкин досрочно покинул тренировку «Питтсбурга»

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин досрочно покинул тренировку команды, сообщает журналист Джош Гецофф на своей странице в «Твиттере».



Отмечается, что хоккеист покинул площадку и больше не выходил на лёд.



Команда тренировалась в следующих сочетаниях:



Нападение

Джейк Гюнцель — Сидни Кросби — Брайан Раст;

Джейсон Цукер — Сэм Лафферти — Каспери Капанен;

Зак Астон-Риз — Теодор Блюгерс — Брэндон Танев;

Дрю О’Коннор — Марк Янковски — Колтон Севьюр.



Защита

Пьер-Оливье Жозеф — Крис Летанг;

Майк Мэтисон — Джон Марино;

Чад Руведел — Коди Сеси/Маркус Петтерссон;

Кевин Чучман — Янник Вебер.

В нынешнем сезоне Малкин в 11 матчах регулярного чемпионата забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.