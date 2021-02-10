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Малкин досрочно покинул тренировку «Питтсбурга»

Малкин досрочно покинул тренировку «Питтсбурга»
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин досрочно покинул тренировку команды, сообщает журналист Джош Гецофф на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что хоккеист покинул площадку и больше не выходил на лёд.

Команда тренировалась в следующих сочетаниях:

Нападение
Джейк Гюнцель — Сидни Кросби — Брайан Раст;
Джейсон Цукер — Сэм Лафферти — Каспери Капанен;
Зак Астон-Риз — Теодор Блюгерс — Брэндон Танев;
Дрю О’Коннор — Марк Янковски — Колтон Севьюр.

Защита
Пьер-Оливье Жозеф — Крис Летанг;
Майк Мэтисон — Джон Марино;
Чад Руведел — Коди Сеси/Маркус Петтерссон;
Кевин Чучман — Янник Вебер.

В нынешнем сезоне Малкин в 11 матчах регулярного чемпионата забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

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