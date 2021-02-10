«Ванкувер» выставил на драфт отказов Эрикссона, «Даллас» — Федуна

Несколько клубов Национальной хоккейной лиги выставили своих игроков на драфт отказов, сообщает североамериканский инсайдер и журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».



«Ванкувер Кэнакс» выставил на драфт отказов шведского форварда Луи Эрикссона, а «Даллас Старз» — защитника Тейлора Федуна.

Эрикссон выступает за «Кэнакс» с 2016 года, подписав 6-летнее соглашение на $ 36 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в одном матче и не отметился результативными действиями при показателе полезности "-2". За «Ванкувер» швед сыграл 246 встреч, забросил 38 шайб и отдал 51 голевой пас при общем показателе полезности "-23".