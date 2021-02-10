На домашние матчи СКА будут допускать 75% зрителей от общей заполняемости арены

На домашние матчи СКА будут допускать 75% общей заполняемости арены, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Отмечается, что в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге властями города с 12 февраля 2021 года на спортивных мероприятиях разрешено присутствие не более 75% наполняемости места проведения соответствующего мероприятия, но не более 25 тыс. зрителей.
Таким образом, на ближайшем матче санкт-петербургского СКА с московским «Спартаком», запланированном на 16 февраля, болельщики смогут заполнить трибуны на 75%.
Напомним, в предыдущей встрече регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
- 10 февраля 2021
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