На домашние матчи СКА будут допускать 75% зрителей от общей заполняемости арены

На домашние матчи СКА будут допускать 75% общей заполняемости арены, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».



Отмечается, что в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге властями города с 12 февраля 2021 года на спортивных мероприятиях разрешено присутствие не более 75% наполняемости места проведения соответствующего мероприятия, но не более 25 тыс. зрителей.



Таким образом, на ближайшем матче санкт-петербургского СКА с московским «Спартаком», запланированном на 16 февраля, болельщики смогут заполнить трибуны на 75%.

Напомним, в предыдущей встрече регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.