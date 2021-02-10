Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В Италии из-за снега обрушилась крыша арены хоккейной команды

В Италии из-за снега обрушилась крыша арены хоккейной команды
Хоккей / Прочие турниры 0

В Штерцинге (Италия) обрушилась крыша местной хоккейной арены. По предварительной информации, крыша обрушилась из-за большой массы снега, сообщает Eurohockey.com.

В момент обрушения в здании никого не было. По данным местной полиции, никто не пострадал.

Weihenstephan является домашней ареной хоккейной команды «Випптал Бронкос» из Альпийской хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021