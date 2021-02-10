В Италии из-за снега обрушилась крыша арены хоккейной команды
В Штерцинге (Италия) обрушилась крыша местной хоккейной арены. По предварительной информации, крыша обрушилась из-за большой массы снега, сообщает Eurohockey.com.
В момент обрушения в здании никого не было. По данным местной полиции, никто не пострадал.
Weihenstephan является домашней ареной хоккейной команды «Випптал Бронкос» из Альпийской хоккейной лиги.
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