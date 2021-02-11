НХЛ объявила о переносе матча «Филадельфия» — «Рейнджерс» и-за коронавирусного протокола
Национальная хоккейная лига объявила о переносе матча регулярного чемпионата между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за коровирусного протокола.
Сообщается, это связано с тем, что три игрока «Филадельфии» попали в список недоступных из-за коронавирусного протокола. Ожидается, что «Флайерз» сможет снова открыть свои помещения для тренировок в понедельник, 15 февраля. Эти решения были приняты медицинской группой лиги, НХЛПА и клубами.
Матч между «Филадельфией» и «Рейнджерс» в НХЛ был запланирован на 14 февраля. Ранее из-за коронавируса был перенесен матч между «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». 7 февраля «Филадельфия Флайерз» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 7:4. Второй матч был запланирован на 10 февраля.
«Вегас» продолжит играть, несмотря на положительный тест на коронавирус у форварда клуба
Рекомендуем вам
- 11 февраля 2021
-
03:51
-
03:28
- 10 февраля 2021
-
23:54
-
23:47
-
23:11
-
22:31
-
22:05
-
21:51
-
21:38
-
21:02
-
20:54
-
20:43
-
20:39
-
20:25
-
20:05
-
19:52
-
19:22
-
18:53
-
18:16
-
18:03
-
18:00
-
17:17
-
17:01
-
16:35
-
16:15
-
15:55
-
15:30
-
15:15
-
15:01
-
14:45
-
14:06
-
13:55
-
13:25
-
12:36
-
12:09
Партнерский контент
Рекомендуем вам