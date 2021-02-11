НХЛ объявила о переносе матча «Филадельфия» — «Рейнджерс» и-за коронавирусного протокола

Национальная хоккейная лига объявила о переносе матча регулярного чемпионата между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за коровирусного протокола.

Сообщается, это связано с тем, что три игрока «Филадельфии» попали в список недоступных из-за коронавирусного протокола. Ожидается, что «Флайерз» сможет снова открыть свои помещения для тренировок в понедельник, 15 февраля. Эти решения были приняты медицинской группой лиги, НХЛПА и клубами.

Матч между «Филадельфией» и «Рейнджерс» в НХЛ был запланирован на 14 февраля. Ранее из-за коронавируса был перенесен матч между «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». 7 февраля «Филадельфия Флайерз» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 7:4. Второй матч был запланирован на 10 февраля.