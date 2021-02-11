«Бостон» забил в меньшинстве после ошибки Артемия Панарина

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:1. На гол Жюльена Готье «Бостон» ответил точным броском Криса Вагнера. Отметим, в момент с голом «Бостона» ошибку допустил российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, который в большинстве потерял шайбу на чужой синей линии.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.